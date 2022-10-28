* запрещённая в России организация

Каир, 28 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В сети распространилось обращение террористической группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая анонсировала акции протеста, запланированные на 11 ноября. Как сообщает Al-Arabiya, в тексте обращения радикалы заявили о создании отрядов «Революционной гвардии», цель которых — организация хаоса, диверсий и нападений на представителей власти и силовых структур Египта.

Египет

В группировки призывают странников выходить на акции протеста и требовать отставки правительства президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси и проведения в стране реформ.

По информации журналистов, радикалы намереваются воспользоваться тем, что правительство страны сосредоточено на проведении в Египте международной конференции по климатической безопасности.