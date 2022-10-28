Нальчик, , 13:23 — REGNUM Кабардино-Балкарии предоставят из федерального бюджета 146,6 млн рублей на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики. Денежные средства выделены по итогам всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых», сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Молодежь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

На эти средства в 2023 году министерство по делам молодежи будет создавать инфраструктуру для самореализации молодых жителей КБР в рамках программы комплексного развития молодежной политики в регионе. До 2025 года в республике планируют развить многоуровневую межотраслевую экосистему работы с молодежью, рассказал глава минмолодежи КБР Азамат Люев.

«Цель этой работы в том, чтобы не менее 60% молодежи региона было вовлечено в различные процессы социально-экономического развития. Здесь требуется трансформация элементов экосистемы — инфраструктуры, кадрового потенциала, содержательной части, технологий и методик», — считают в ведомстве.

Благодаря поддержке программы федеральными средствами, власти региона планируют создать современные молодежные центры для реализации различных возможностей молодых жителей региона. В 2023 году они появятся в Нальчике, Нарткале и Кашхатау.

Предполагается проведение 35 мероприятий, направленных в том числе на патриотическое воспитание, вовлечение в предпринимательскую деятельность, развитие добровольчества, повышение квалификации специалистов в сфере молодежной политики и другие сферы.

Читайте развитие сюжета: Карачаево-Черкесия получила 57 млн рублей на развитие молодежной политики