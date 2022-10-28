Джакарта, , 13:22 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что сближение с военной хунтой Мьянмы не означает признания их власти в стране, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Ретно Марсуди заявила, что Организация Объединенных Наций в Юго-Восточной Азии должна обратиться ко всем сторонам конфликта в Мьянме.

«Я хочу повторить, что важно немедленно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами», — заявила Ретно Марсуди на пресс-конференции в здании МИД Индонезии.

АСЕАН необходимо определить, кто является заинтересованными сторонами в Мьянме, и подумать об инклюзивном процессе вовлечения в диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо направил письмо премьер-министру Камбоджи Хун Сену как председателю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о важности обсуждения лидерами Ассоциации реализации пяти пунктов, чтобы помочь разрешить кризис в Мьянме.

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