Макеевка, ДНР, 28 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки киевскими войсками, скончалась. Об этом 28 октября сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 8 лет, Макеевка

«Раненная [киевскими] боевиками женщина 1949 года рождения из Макеевки скончалась от полученных травм», — говорится в сообщении.

Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.