Астрахань, 28 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Дилерский центр Минского тракторного завода открыт в Астрахани 27 октября, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Правительство Астраханской области Открытие дилерского центра

«С премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко открыли дилерский центр Минского тракторного завода в нашем регионе», — написал Бабушкин.

В центре расположился офис продаж и площадка для ремонта и обслуживания техники и крупнейший в регионе склад запасных частей.

Бабушкин также сообщил, что вместе с коллегами из Белоруссии посетили Астраханские порты. Роман Головченко заинтересовался их мощностями и возможностями. В частности, уточнил астраханский губернатор, перегрузочный комплекс грузовой компании «Армада» способен обеспечить грузооборот до 3,6 млн тонн в год. Под погрузку одновременно может приниматься два судна вместимостью до пяти тысяч тонн каждое. На причалах Астраханского морского порта могут одновременно погружаться три сухогрузных судна типа «река-море» грузоподъёмностью до семи тысяч тонн. Годовая пропускная способность порта — почти 10 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправился с визитом в Астраханскую область 26–27 октября с целью обсудить вопросы расширения взаимодействия.