Горно-Алтайск, 28 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против 19-летней жительницы Горно-Алтайска, обвиняемой в жестоком обращении с годовалым ребёнком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай Жительницу Горно-Алтайска обвинили в истязании младенца

По данным следствия, в июле–августе 2022 года девушка систематически избивала дочь, используя для этого малозначительные поводы. В полицию обратилась соседка, которой приходилось слышать постоянный плач в квартире обвиняемой.

«Прибывший по поступившей информации сотрудник ПДН при проведении проверочных мероприятий увидела на теле ребенка множественные кровоподтеки различной давности», — отметили в ведомстве.

Девочку поместили в республиканскую детскую больницу, впоследствии по инициативе следователей её изъяли у матери, лишив горожанку родительских прав. В настоящее время ребёнок проживает под опекой в новой семье.

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