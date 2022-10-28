Донецк, 28 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Макеевке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили 28 октября в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«ВСУ нанесли удар по Кировскому району Макеевки. В поселке Лесной по улице Акмолинской ранена женщина, по улице Семашко ранение получил мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 октября село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области было обстреляно со стороны киевских нацистов, в результате чего никто не пострадал.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области