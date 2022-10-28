Москва, 28 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме во главе с Алексеем Нечаевым направили на заключение в правительство законопроект, согласно которому родители и опекуны смогут бесплатно находиться в стационаре с детьми до 8 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Палата в детской больнице

Напомним, сегодня право на спальное место и питание предоставляется одному из родителей ребенка до 4 лет.

По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях.

«В силу возраста они просто не могут самостоятельно обратиться за помощью к медперсоналу и контролировать своевременное прохождение процедур, приём лекарств. Ребёнок элементарно не может выполнять все это самостоятельно, и не только до 4 лет, а минимум до 8. Кроме того, попав в больницу, ребенок испытывает огромный стресс, и крайне важно обеспечить возможность близкого быть рядом и в комфортных для него условиях», — сказал депутат.

На практике родители остаются в стационарах с детьми и старшего возраста, но и вынуждены при этом, согласно действующим нормам, оплачивать себе питание сами и спать на одной кровати с малышом.

Авторы законопроекта считают, что внесение изменения в правила пребывания в детских стационарах особенно актуально в условиях, когда во многих учреждениях системы здравоохранения не хватает младшего медицинского персонала. В детских больницах необходимый уход за детьми в таком случае оказывают родители, и это снимает дополнительную нагрузку с сотрудников больницы.

«Дети, находящиеся в медицинских стационарах, испытывают серьезную психологическую травму из-за временной разлуки с семьей на время нахождения в больнице. А у медсестер и врачей в стационарах очень большая нагрузка и просто не хватает времени на общение и развивающие занятия с детьми», — отметила соавтор законопроекта, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.