Варшава, 28 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Польша очень заинтересована в размещении на своей территории ядерного оружия США. Об этом глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил в эфире телеканала Polsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал открытой темой размещение в стране американского ядерного оружия. По его мнению, Польша могла бы присоединиться к программе Nuclear Sharing, в рамках которой такое оружие хранится в европейских странах НАТО.

«Мы очень заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing», — сказал Кумох.

По его словам, Дуда не говорил о том, что переговоры по этой теме идут. Такие разговоры были, они происходили «в так называемой концептуальной фазе».

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