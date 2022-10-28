Лондон, , 13:18 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина, назвавшего бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за её слова о возможности применения ядерного оружия «девушкой немножко не в себе», вызвали 28 октября положительную реакцию у многих читателей британской газеты The Times.

«В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Её сумасшествие на лицо», — написал один из пользователей.

«Путин прав, она была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку. Такое вообще лечится?», — добавил ещё один читатель издания.

«Ей подходит такое определение», — поддержал их третий комментирующий.

«Который раз убеждаюсь, что человек должен пройти тест на психику, прежде чем становиться премьер-министром такой огромной страны», — добавил другой читатель.

«Это очень смешно, я даже соглашусь с Путиным», — заключил ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс «девушкой немножко не в себе» за её заявления о возможности использования Соединённым Королевством ядерного оружия.