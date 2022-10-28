Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж жилья в третьем квартале 2022 года в Петербурге составила 88%, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выше на 17%, сообщили 28 октября в консалтинговой компании Nikoliers.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

По итогам третьего квартала 2022 года в регионе было заключено 9,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Всего было реализовано 392,7 тыс. кв. м жилья, что на 27% ниже показателя аналогичного периода 2021 года. При этом на первичном рынке было заключено 33,2 тыс. ДДУ — это на 24% меньше результатов аналогичного периода 2021 года. Наиболее существенное снижение покупательской активности наблюдалось в премиум-классе — по итогам девяти месяцев объем спроса в этом сегменте снизился на 37% год к году и составил 33 тыс. кв. м.

«Высокая популярность субсидированных программ от застройщиков на фоне снижения общего объема сделок привела к тому, что доля ипотечных сделок в общем объеме продаж в третьем квартале составила 88%», — сообщили в пресс-службе компании, для сравнения уточнив, что в третьем квартале 2021 года она была на уровне 71%.

Кроме того, по данным Дом. РФ в третьем квартале 2022 года средневзвешенная ипотечная ставка по выданным кредитам на первичном рынке жилья в Петербурге опустилась ниже 3,5%. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ и корректировки условий льготных государственных программ, девелоперы активнее предлагают собственные программы субсидирования ипотеки от 0,01% годовых.

«Как правило, снижение ставки в таких программах достигается за счет увеличения стоимости квартиры на 15-30%», — заметили в компании.

Средневзвешенная базовая стоимость квадратного метра первичной жилой недвижимости к концу сентября составила 255 тыс. рублей, что на 30,5% выше, чем в сентябре 2021 года. Наибольшую динамику показал премиум-класс — там средневзвешенная стоимость предложения за год выросла на 27,8% и достигла 458 304 рублей/кв. м. В комфорт-классе показатель за год увеличился на 25,9% — до 203 195 рублей/кв. м, в бизнес-классе средневзвешенная стоимость выросла на 24,8% — до 307 122 рубля/кв. М.