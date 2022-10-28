Москва, 28 октября 2022, 13:16 — REGNUM Следственный комитет России установил личность генерала-лейтенанта ВСУ, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы прикрываться гражданским населением во время боев. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе СКР.
Отмечается, что в настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя.
Также сообщается, что под командованием Павлюка ВСУ было предписано уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для ВСУ женщин и детей.