Москва, 28 октября 2022, 13:16 — REGNUM Комитеты Совфеда 1 ноября рассмотрят представленную для консультаций президентом России кандидатуру Арсана Адаева на должность прокурора Чеченской Республики, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Совет Федерации
Совет Федерации
Иван Шилов, ИА REGNUM

В марте 2021 года приказом Генпрокурора Адаев был назначен прокурором Грозненского района Чечни.

Согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

В Совфеде профильные комитеты рассматривают представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должности военного прокурора и на должности прокуроров субъектов РФ.

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