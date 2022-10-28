Москва, 28 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Комитеты Совфеда 1 ноября рассмотрят представленную для консультаций президентом России кандидатуру Арсана Адаева на должность прокурора Чеченской Республики, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

В марте 2021 года приказом Генпрокурора Адаев был назначен прокурором Грозненского района Чечни.

Согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

В Совфеде профильные комитеты рассматривают представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должности военного прокурора и на должности прокуроров субъектов РФ.