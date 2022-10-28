Туапсе, Краснодарский край, , 13:15 — REGNUM В Туапсе из горящего многоэтажного дома спасли десять человек, один из жильцов пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар LoggaWiggler

Сообщение о возгорании на улице Звёздной поступило в экстренные службы примерно в 10:45 мск. Площадь, пройденная огнём, составила 10 кв. метров. Огнеборцам понадобилось около получаса, чтобы справиться с пожаром.

Спасатели эвакуировали девять человек, десять человек спасены, есть пострадавший.

На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники.