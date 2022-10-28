Чебоксары, 28 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговору лицу жителю Коми, который попытался взорвать банкомат и похитить деньги. Мужчина получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 41-летний житель Коми. По данным надзорного ведомства, в ночь с 31 июля на 1 августа 2022 года он прошёл в одно из зданий на территории торгового комплекса «Эверест» в Чебоксарах с заранее приготовленными средствами для подрыва банкомата и инструментами для вскрытия купюроприёмника.

«Подойдя к банкомату, он попытался его частично вскрыть и совершить подрыв. Но сработала система сигнализации банкомата, после чего злоумышленник скрылся», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Фигурант уголовного дела возместил ущерб банку за повреждение банкомата.

Калининский районный суд Чебоксар признал жителя Коми виновным в покушении на хищение чужого имущества, назначив 1,5 года условно.

Напомним, в июле 2022 года вынесен приговор чебоксарцу, которого уличили в ложном сообщении о готовящемся взрыве. Мужчина заявил по телефону о том, что планирует взорвать отдел полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии ушло в суд уголовное дело по факту на 10,2 млн рублей хищения бюджетных средств при строительстве индустриального парка в Канаше.

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