Москва, , 13:13 — REGNUM Сегодня, 28 октября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,13%, до 61,64 рубля. Евро теряет 0,93%, отступая до 61,12 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Доллары Brett Hondow

«На международном валютном рынке доллар вновь укрепляется к основным валютам. Данные по ВВП США оказались лучше прогнозов — рост составил 2,6% против ожидавшихся 2,4%.

Это означает, что ФРС, вероятно, на ближайшем заседании вновь повысит ставку на 0,75 процентного пункта. Евроцентробанк 27 октября повысил свою ключевую ставку до 2%, несмотря на то, что уровень инфляции в Еврозоне остается выше 10%.

Япония вообще сохраняет отрицательную ставку при инфляции на уровне 3%. Всё это поддерживает курс доллара к большинству валют. Сегодня заканчивается налоговый период, а ЦБ РФ объявит решение по ставке.

Поскольку рынок ожидает сохранения ставки на прежнем уровне к вечеру российская валюта может просесть», — полагает эксперт.

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