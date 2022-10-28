Москва, , 13:13 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про элитную инсценировку собственных похорон, розовый асфальт и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Страх Цитата из х/ф «Мы», реж. Джордан Пил. 2019. США, Япония

Центральный федеральный округ

Таинственная история случилась на окраине Москвы. Жительница заметила мужчину, который сидел на лавочке и не подавал признаков жизни. Женщина поспешила вызвать медиков. Врачи и полиция прибыли на место, зафиксировали смерть, пишет «Москва с огоньком». Из «скорой» уже вытащили черные пакеты, чтобы увезти тело, как вдруг «покойный» мужчина задышал, встал и ушел восвояси.

Футбольный клуб «Химки» задумался над проблемой: команда проиграла уже 14 матчей подряд. Решение проблемы нашли оригинальное: пригласили священника, чтобы снять с команды проклятие. Православный батюшка освятил раздевалки и футбольное поле, где играют спортсмены, и благословил их на победу, сообщает «Рай и мкАД».

Теперь в Рязани станет еще страшнее, радуется канал «Око Оки». Дело в том, что в Рязанском мединституте изобрели новый метод лечения фобий: пациентам станут показывать пугающие их образы в виртуальной реальности. «Если серьезно, зря медики так напрягались. Жизнь в Рязани пугает ничуть не хуже, чем пауки или клоуны — отравленный воздух и разваливающиеся здания точно никого не оставят равнодушным», — считает автор канала.

Другая одна новость об интересных технологиях пришла из Ярославля. «Ярослав Мудрый» узнал, что по центру города теперь можно прокатиться в троллейбусе с виртуальным аудиогидом, который будет через смартфон пассажира делиться историями о достопримечательностях.

Северо-Западный федеральный округ

Два миллиона рублей — столько стоит новая экзотическая услуга в Санкт-Петербурге. Клиенту предлагают инсценировать собственные похороны. Его подготовят к захоронению с соблюдением всех ритуалов и даже закопают в могилу в гробу. Под землей ему предстоит провести от 20 минут до часа. «В это время заказчик сможет побыть максимально наедине с собой. Даже если человек будет кричать, снаружи его не услышать», — удивляется «Как дела, Петербург?» Гроб останется клиенту в подарок.

В Вологодской области с размахом отпраздновали новый праздник — День вологодского масла. «Мы присоединяемся к поздравлениям, звучащим в адрес маслоделов Вологодчины, и уверены, что новый праздник будет способствовать популяризации и их труда, и продукта их золотых рук: прекрасного масла, которым гордится вся Россия», — радуется за земляков «ТопГан».

В центре Петрозаводска в розовый цвет окрасился асфальт. Экстравагантная новость объясняется просто. Краска попросту стекла с кровли одного из здания, окрасив проезжую часть. Здание, понятно, тоже стало розовым. КарелInform уточняет, что оно вообще-то является памятником культурного наследия.

Приволжский федеральный округ

«Сурский край» опечален судьбой лежачего светофора, который установили в Пензе пять лет назад. Вначале он был модной городской фишкой, но быстро поизносился: облез, проржавел, стекла у него побились, а диоды перегорели, в общем, он уже не работает. Теперь он не украшает, а, скорее, портит внешний вид города и кажется каким-то недоразумением.

В Татарстане открылась первая в стране вакансия менеджера по формированию дог-френдли-среды. Такого сотрудника хочет найти Институт развития городов Татарстана. «Страновед» пишет, что в обязанности менеджера входит общение с кинологами, собаководами, ветеринарами, а также с органами власти, архитекторами и подрядчиками. Все для того, чтобы собаки в Татарстане чувствовали себя вольготно.

В Ульяновске пенсионеры не скучают. Оказывается, жители города в возрасте 60 и больше лет на удивление бойко и много пользуются соцсетями и мессенджерами. Каждый месяц они тратят больше 570 терабайт мобильного трафика. Чаще всего проводят время в интернете женщины. «Мы одобряем. Молодцы ульяновские пенсионеры!» — считает «Ульяновский патриот».

В Энгельсе Саратовской области гражданин привез на пункт вторсырья почти тонну книг. «Саратовщина» передает, что книги достались ему от дедушки, а сдать их в макулатуру мужчина решил из-за переезда. А ведь могла бы получиться красивая история с передачей книг в библиотеку, школу или дом престарелых…

Южный федеральный округ

Закрытый с конца февраля аэропорт Анапы выдумал оригинальную услугу. Он предлагает «поиграть» в полет. Клиента ждут обычные в аэропорту досмотр и регистрация, он получит посадочный, постоит в очереди у выхода, посидит в самолете, перекусит бортовым питанием. Все удовольствие обойдется в 1500 рублей. «Первый полет не состоится 30 октября», — знает «Туподар Краснодар».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане эмоциональный болельщик от счастья разбил телевизора. Он смотрел поединок своего кумира-боксера, где тот отправил соперника в нокдаун. Болельщик от переполнивших его эмоций тоже решил ударить кулаком — в экран телевизора. Но история закончилась хорошо. Mash Gor сообщает, что боксер пообещал подарить поклоннику новый телевизор.

Уральский федеральный округ

«Умный» пешеходный переход в Салехарде, как пишет «Ямал-Медиа», сошел с ума. Он должен проецировать на дорогу «зебру». Но проецирует не ровно: «зебру» крутит по часовой стрелке. «То есть надо быстренько перебежать, ловить момент по пешеходке», — потешаются местные жители.

В Сургутском университете похвастались выращиванием «краснокнижных» растений. Их растят не просто так, а чтобы обеспечить запросы фармкомпаний. Некоторые растения получилось улучшить: в них повысилось содержание эфирных масел, флавоноидов, полифенолов. Технология выращивания считается экспериментальной, ученые сейчас ищут партнеров для своего успешного опыта, сообщает «Столица деревень».

Сибирский федеральный округ

На Таймыре обратили внимание на панты — рога оленей, которые считаются полезными для здоровья. Здесь должны открыть Центр пантотерапии, где из рогов северного оленя будут получать экстракт. НИА «Заполярье» рассказывает, что экстракт будут добавлять в специальную пантовую ванну, которую могут принять клиенты.

Дальневосточный федеральный округ

В Долинске на Сахалине жителей испугала земля, привезенная для газонов. Из нее торчали могильные венки. Кажется, землю привезли с местного кладбища. После жалоб венки убрали, а землю пока оставили… «Серый кит» смеется, что это может быть городская подготовка к Хэллоуину.

«Смотровая вышка» узнала про сорвавшееся мошенничество в Магадане. Началось оно стандартно: мошенник представился по телефону следователем, сказал про угрозу потери средств. На его беду, телефон жертвы не поддерживал банковские приложения. Мошенник убедил женщину купить новый смартфон, она так и сделала, но не справилась с установкой банковского приложения. «Следователь» ее всячески торопил, и внезапно дама догадалась, что это вовсе и не следователь.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 4 ноября.