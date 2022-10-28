Хабаровск, 28 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Хабаровском помогают не только мобилизованным, но и их семьям, сообщили в мэрии Хабаровска.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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«На краевую и городскую горячие линии поступило более 400 вопросов от родственников мобилизованных. В комитеты по управлению районами обратились 332 семьи. В Центры помощи семьям мобилизованных за юридической, психологической помощью обратились 14 жён солдат», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края, власти города и местные жители поддерживают участников спецоперации. В городском фонде уже более 1,5 млн рублей.