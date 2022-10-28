Благовещенск, 28 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Мера пресечения была изменена для депутата городской думы Благовещенска Константина Ельцова, которого будут судить за мошенничество в крупном размере. Обвиняемый пренебрёг правилами, которые необходимо было соблюдать в условиях домашнего ареста, сообщило Иа Amur. Life.

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Информацию об изменении меры пресечения для депутата изданию подтвердили в Благовещенском городском суде. Срок содержания под стражей определён до 26 октября. Ранее депутату определили домашний арест до 12 января 2023 года.

Причиной ареста депутата назвали его звонки третьим лицам с телефона жены. Тем самым обвиняемый нарушил запрет на общение.

Как сообщало ИА REGNUM, Константина Ельцова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ. Депутат возглавляет в Благовещенске «Строительную компанию №1».