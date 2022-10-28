Волгоград, , 13:11 — REGNUM Подача водоснабжения временно приостановлена потребителям Советского и Ворошиловского районов Волгограда 28 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Работы на месте утечки водовода Пресс-служба администрации Воронежа

Ночью в центре Волгограда прорвало канализационный коллектор. Из-за аварии обрушился склон в пойме реки Царицы. Аварийные службы приступили к ремонту повреждений, однако без отключения потребителей от водоснабжения не обойтись.

Глава Волгограда Владимир Марченко на месте аварии провёл заседание оперативного штаба, поручил обеспечить доставку воды в медицинские учреждения со стационарным пребыванием людей и проработать вопрос подвоза технической воды в жилые массивы.