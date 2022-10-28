Берлин, , 13:15 — REGNUM В отношениях между Россией и Германией произошёл «эпохальный разрыв» из-за российской спецоперации на территории б. УССР. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Reuters.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kleinschmidt

По его словам, в Европе может разгореться «пожар войны». Германия погрузилась в состояние отсутствия безопасности, которое, как считалось, преодолено.

«Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня стоят друг против друга», — сказал Штайнмайер.

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