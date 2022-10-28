Рабат, , 13:22 — REGNUM Правительство Марокко разрабатывает проект создания нового авиаремонтного предприятия, которое будет проводит техническое обслуживание военных самолётов американского производства. Об этом 28 октября сообщает Ahdath-al-Maghribiya.

Так, предприятие планируется разместить в непосредственной близости от авиабазы королевских ВВС «Бенсалман».

По информации журналистов, проект разрабатывается совместно с европейскими предприятиями и будет реализован в 2024 году.

Планируется, что предприятие будет обслуживать самолёты американского производства из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. На предприятии планируется обслуживать истребители F-16 и транспортные самолёты C-130 «Hercules».