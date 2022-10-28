Калининград, , 13:13 — REGNUM Калининград будет и уже принимает жителей воссоединённых с Российской Федерацией регионов. Власти приготовили 400 мест для приема и размещения. Об этом сообщил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Антон Алиханов Gov39.ru

«Вместе с тем больше 400 мест мы уже подготовили для приема и размещения», — отметил губернатор.

Также он добавил, что Калининград уже принимал беженцев с Донбасса и поэтому готов принять всех желающих из Херсона и других регионов.

«На данный момент никаких заявок на размещение пока не поступало», — добавил Алиханов.