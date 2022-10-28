София, , 13:08 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в очередной раз не смогли определиться с кандидатурами руководителей нескольких профильных комитетов высшего законодательного органа страны. Об этом 28 октября сообщает БТВ.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, для голосования по выборам глав Комитета по сельскому хозяйству, Комитета по дела религии и Комитета по делам спорта не было необходимого кворума.

«Мы столкнулись с беспрецедентным случаем в истории болгарского парламентаризма», — резюмировал спикер Народного собрания Вежди Рашидов.

Предполагается, что соответствующие парламентские процедуры будут продолжены с 31 октября.