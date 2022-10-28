София, 28 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в очередной раз не смогли определиться с кандидатурами руководителей нескольких профильных комитетов высшего законодательного органа страны. Об этом 28 октября сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Согласно официальной информации, для голосования по выборам глав Комитета по сельскому хозяйству, Комитета по дела религии и Комитета по делам спорта не было необходимого кворума.

«Мы столкнулись с беспрецедентным случаем в истории болгарского парламентаризма», — резюмировал спикер Народного собрания Вежди Рашидов.

Предполагается, что соответствующие парламентские процедуры будут продолжены с 31 октября.