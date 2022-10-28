Сараево, , 13:18 — REGNUM Единственная государственно-созидательная политика в Боснии и Герцеговине — это политика Республики Сербской. Такое мнение 27 сентября высказал эксперт в области международных отношений и борьбы с терроризмом из БиГ Джевад Галияшевич, выступая на прошедшей в Московском гуманитарном университете конференции под названием «Россия, Балканы и мир в условиях гибридного противостояния», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Милорад Додик President.az

По его словам, эта политика обоснована на «трех НЕТ», адресованных Западу.

«Нет лжегосударству Косово, нет вступлению БиГ в НАТО и нет санкциям против России и участию Республики Сербской и Боснии и Герцеговины в русофобии», — уточнил Галияшевич.

Последние события вокруг выборов президента в Республики Сербской показали, что Запад с помощью разных методов, в том числе гибридных, пытается устранить избранного президента автономии Милорада Додика, и в конце концов физически уничтожить его, полагает эксперт.

«Милораду Додику грозит в том числе физическое устранение. Я хотел бы заявить об этом четко, не оставляя пространства для других толкований. Эти угрозы в адрес Додика обусловлены желанием Запада уничтожить Республику Сербскую, изменить ее конституционно-правовое положение, аннулировать Дейтонское соглашение и отнять у сербов автономию с высоким уровнем государственности, которую они с таким трудом получили», — заявил Галияшевич.

Напомним, что на выборах президента Республики Сербской 2 октября победил Милорад Додик. Тем не менее, оппозиция не признала результаты выборов, организовала акции протеста в столице автономии Баня-Луке и потребовала повторного подсчета голосов. Центральная избирательная комиссия 27 октября сообщила о том, что результаты повторного подсчета бюллетеней подтверждают победу Додика. Оппозиция имеет право обжаловать решение ЦИК БиГ.

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