Чита, 28 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В соответствии с данными уголовно-правовой статистики на территории Забайкальского края за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 1447 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, сообщает 28 октября прокуратура региона.

Изъятые наркотики

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений возросло на 11,2% (с 1301). При этом по Дальневосточному федеральному округу и по России в целом прослеживается тенденция к снижению указанных преступлений — на 4,3% и на 2%, соответственно.

В Забайкалье наибольшее число наркопреступлений выявлено в Центральном (227) и Ингодинском (236) районах г. Читы. Наименьшее число таких преступлений учтено в Каларском (3) и Калганском (6) районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2022 года в Забайкалье зарегистрировано 650 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ (за пять месяцев 2021 года — 576, +12,8%), что составляет 7,3% от общего числа зарегистрированных преступлений (в целом по России — 7,3%, по ДФО — 6%).

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