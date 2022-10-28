Москва, 28 октября 2022, 13:07 — REGNUM На восстановление городов Донецкой и Луганской Народных Республик потребуется более 223 млрд рублей. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Согласно выводам завершённых к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что предстоит восстановить более 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тыс. многоквартирных домов и домов частного сектора.
На сегодняшний день российские следователи полностью обследовали Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Кировск, Счастье, Стаханов, Красный Луч, Алчевск, станицу Луганскую.
В ведомстве подчеркнули, что следователи продолжат устанавливать размер причинённого ущерба.