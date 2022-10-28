Москва, 28 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. На восстановление городов Донецкой и Луганской Народных Республик потребуется более 223 млрд рублей. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Никита Третьяков, ИА REGNUM Мариуполь

«Согласно выводам завершённых к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предстоит восстановить более 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тыс. многоквартирных домов и домов частного сектора.

На сегодняшний день российские следователи полностью обследовали Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Кировск, Счастье, Стаханов, Красный Луч, Алчевск, станицу Луганскую.

В ведомстве подчеркнули, что следователи продолжат устанавливать размер причинённого ущерба.