Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Предполагаемого злоумышленника, который краской испортил портрет Героя России, участника специальной военной операции, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом 28 октября сообщили в правоохранительных органах города, передают «Невские Новости».

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Порча портрета произошла в Московском районе, между станциями метро «Парк Победы» и «Московская». Узнали об инциденте в середине октября, однако задержание подозреваемого в вандализме осуществили лишь в конце месяца.

Предполагаемым нарушителем оказался мужчина в возрасте 39 лет, нигде не работающий. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленинградской области вандал осквернил мемориал мемориал «Разорванное кольцо» и стелу Дороги жизни, изобразив на них свастику. Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов.