Хабаровск, , 13:02 — REGNUM Правительство Хабаровского края, власти города и местные жители поддерживают участников спецоперации. В городском фонде уже более 1,5 млн рублей, сообщили в мэрии Хабаровска.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В городском фонде по сбору средств уже 1 млн 577 тыс. рублей, перечисленных хабаровчанами. Сотрудники мэрии перевели в фонд свой суточный заработок — в ближайшие дни сумма на счёте увеличится ещё на 1 млн рублей.

Предприниматели передают термобельё, тёплые носки, спальные мешки для бойцов. Дальневосточное управление материально-технического снабжения сообщило о готовности безвозмездно передать 15 тонн антисептических средств. Восточному военному округу передано 500 керосиновых обогревателей.

Как сообщало ИА REGNUM, большую партию гуманитарной помощи от жителей Владивостока передали для бойцов спецоперации, сообщили в городской мэрии.