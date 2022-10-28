Москва, , 13:04 — REGNUM Центральный банк России вряд ли сейчас станет поднимать ключевую ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выступая на Валдае, президент России Владимир Путин заявил о том, что экономический спад России по итогам 2022 года составит 2,8–2,9%, инфляция составит 12%, а в первом квартале 2022 года 5%.

При этом президент подчеркнул, что уровень безработицы в РФ сейчас ниже, чем до пандемии и составляет 3,8%. В целом прогнозы Президента полностью совпадают с прогнозами профильных ведомств РФ.

Минэкономразвития еще в сентябре повысило прогноз по спаду ВВП до 2,9%. А Центральный Банк России на сентябрьском заседании прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне 11,00–13,00%.

Сегодня состоится заседание ЦБ РФ и консенсус-прогноз аналитиков сходится на том, что ключевую ставку рефинансирования оставят без изменений на уровне в 7,5%.

Если рассматривать пресс-релиз сентябрьского заседания ЦБ, то к повышению ставки регулятор был готов вернуться в случае расширения бюджетного дефицита и в случае увеличения инфляционных ожиданий на фоне ускорения потребительского кредитования.

Так вот дефицит бюджета по итогам года ожидается в 1,3 трлн рублей, согласно бюджетному пакету, внесенному в Госдуму 12 октября. Однако 20 октября Михаил Мишустин распорядился выделить из ФНБ 1 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета.

А рост потребительского кредитования не сможет увеличить инфляционные риски, так как на фоне частичной мобилизации и экономической неопределенности населения мы ожидаем спада в секторе потребкредитов. По данным НБК по итогам сентября он уже составил 8,7%.

Ставку поднимать ЦБ РФ не собирается. А по поводу ее снижения, то в сентябре по данным Росстата инфляция составила 0,05% после трёх месяцев дефляции.

Текущие темпы способны обеспечить цель в 11–13% по итогам года, поэтому разгонять темпы инфляции снижением ставки регулятор сейчас вряд ли станет, особенно если учитывать его борьбу с высокими темпами роста потребительских цен в первые два квартала 2022 года», — пояснил эксперт.

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