Москва, 28 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Импортирование преступным режимом Киева электроэнергии из Словакии приведёт не к стабильности работы энергосистемы на территории б. УССР, а только к увеличению её стоимости для рядовых граждан. Об этом 28 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

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«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для [жителей территории б. УССР], но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы», — отметил он в своём сообщении.

Также зампред Совбеза РФ уточнил, что путь к стабильности энергоснабжения для Киева заключается в том, чтобы признать правомерность требований России в рамках спецоперации и её отражённые в российской конституции результаты, после чего «со светом наладится».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев 27 октября в первый раз в тестовом режиме приобрёл электроэнергию у Словакии.