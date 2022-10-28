Барнаул, 28 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Международный аэропорт Барнаул имени Г. С. Титова с 30 октября переходит на осенне-зимнее расписание, период которого продлится до 25 марта 2023 года. Традиционно из аэропорта Барнаул в ОЗП будут выполняться рейсы в Москву авиакомпаниями «S7», «Уральские авиалинии», «Победа», всего до трех рейсов в сутки.

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Телеграм-канал аэропорта 28 октября отмечает также, что с 16 ноября, авиакомпания «Победа» переводит рейсы из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево, время вылета остается прежнее.

Сохраняются рейсы в Санкт-Петербург (а/к «NordWind»), Сочи (а/к «NordWind», «Уральские авиалинии»), Казань, Омск (а/к «ЮВТаэро»), Новосибирск (а/к «S7»), Екатеринбург (а/к «Red Wings»), Красноярск (а/к «КрасАвиа»), Сургут (а/к «ЮТэйр») и в Пермь (а/к «Икар»).

Новыми для данного периода станут рейсы в Иркутск и Новый Уренгой, которые будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова сообщил о начале выполнения полетов в Новый Уренгой и Иркутск авиакомпанией «ИрАэро» с 17 октября.

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