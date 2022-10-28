Калининград, , 13:06 — REGNUM Местные власти Калининградской области дополнительно выделили 300 млн рублей на обеспечение мобилизованных граждан. Об этом сообщил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас прошла первая закупка для тех ребят, которые уже служат на территории проведения СВО. Примерно 300 млн рублей тратим для обеспечения мобилизованных всем необходимым сверх норм», — отметил губернатор.

Также он добавил, что в эти «сверх нормы» входят дополнительные аптечки, квадрокоптеры, тепловизоры, спецсредства связи, теплые спальные мешки.