Калининград, 28 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Местные власти Калининградской области дополнительно выделили 300 млн рублей на обеспечение мобилизованных граждан. Об этом сообщил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сейчас прошла первая закупка для тех ребят, которые уже служат на территории проведения СВО. Примерно 300 млн рублей тратим для обеспечения мобилизованных всем необходимым сверх норм», — отметил губернатор.

Также он добавил, что в эти «сверх нормы» входят дополнительные аптечки, квадрокоптеры, тепловизоры, спецсредства связи, теплые спальные мешки.