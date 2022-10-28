Сеул, , 13:02 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил бывшего заместителя прокурора Ким Нам У главой Управления планирования и координации Национальной разведывательной службы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что назначение состоялось спустя три дня после того, как бывший заместитель главы разведки Чо Сан Чжу подал в отставку.

Известно, что Управление планирования и координации Национальной разведывательной службы отвечает за персонал и бюджет ведомства. Примечательно то, что пост главы управления, который также является постом заместителя главы разведки, занял человек из прокуратуры.