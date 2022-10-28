Сеул, 28 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил бывшего заместителя прокурора Ким Нам У главой Управления планирования и координации Национальной разведывательной службы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что назначение состоялось спустя три дня после того, как бывший заместитель главы разведки Чо Сан Чжу подал в отставку.

Известно, что Управление планирования и координации Национальной разведывательной службы отвечает за персонал и бюджет ведомства. Примечательно то, что пост главы управления, который также является постом заместителя главы разведки, занял человек из прокуратуры.