Амман, 28 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II подписал указ о назначении новых лиц в правительство страны. Об этом сообщает Jordan TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

По данным журналистов, церемония принесения присяги новыми министрами прошла в королевском дворце Аль-Хусейния в пятницу, 28 октября.

В частности, король утвердил назначение двух вице-премьеров, министров транспорта, образования, жилищного строительства, промышленности, коммуникаций, инвестиций, планирования и по правовым вопросам.

Новый состав правительства премьер-министра Бишра аль-Хасасуны был сформирован после того, как ряд министров 27 октября подали в отставку.

Как отмечают журналисты, это уже пятый состав правительства аль-Хасасуны, который подвергается критике на фоне нестабильной экономической ситуации в стране.