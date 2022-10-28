Каир, 28 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Каир (Египет) с 12 ноября 2022 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолет «Аэрофлота»

Билеты на предстоящие рейсы уже доступны для покупки. В авиакомпании уточнили, что Каир станет уже третьим по счету городом Египта, в которые Аэрофлот выполняет регулярные рейсы.

Ранее Египет вошел в число наиболее популярных направлений для отдыха среди граждан РФ в ноябре. Также из России на ноябрьские праздники предпочитают улетать в ОАЭ и Турцию.