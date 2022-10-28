Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Последние выходные октября в Санкт-Петербурге будут очень тёплыми для этого времени года, до +12 градусов, после чего в регион придет похолодание, а в Ленинградской области выпадет первый снег, предупредил 28 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Под зонтом Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в субботу, 29 октября, в регионе пройдут дожди, при этом температура воздуха будет очень высокой — ночью на грани рекордных значений температуры, +10 градусов, а днем до +12 градусов. В воскресенье, 30 октября, погоду начнет определять тыл циклона, который принесет сильный ветер с порывами до 20 м/с, а температура начнет снижаться до +4…+6 градусов.

«После прохождения атмосферного фронта начнется похолодание, и осадки в восточных районах Ленобласти будут уже в виде дождя и мокрого снега. На крайнем востоке области даже появится временный снежный покров. Соответственно состояние дорог там будет сложным», — сказал Колесов, добавив, что в городе на Неве в отдельные ночи могут быть отрицательные температуры, а дневная температура от +3 до +8 градусов.

«Снега в Санкт-Петербурге пока не ожидается, но о смене колес надо все серьезнее думать», — резюмировал синоптик.

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