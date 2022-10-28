В Амурской области усилили уровень обеспечения безопасности населения
Благовещенск, 28 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Организации жизнеобеспечения Приамурья переведены на особый режим работы в связи с введением базового уровня готовности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Якутии усилили меры безопасности в рамках поручения Путина
Соответствующее решение было принято 28 октября на заседании оперативного штаба области. В связи с этим в Амурской области намерены в том числе создать материальный резерв, отметил губернатор Василий Орлов. По его словам, также в особом режиме будут функционировать госструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, по указу Владимира Путина с 20 октября на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. В Южном и Центральном федеральных округах введён режим повышенной готовности, в остальных регионах — режим уровня базовой готовности.