Благовещенск, 28 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Организации жизнеобеспечения Приамурья переведены на особый режим работы в связи с введением базового уровня готовности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

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Соответствующее решение было принято 28 октября на заседании оперативного штаба области. В связи с этим в Амурской области намерены в том числе создать материальный резерв, отметил губернатор Василий Орлов. По его словам, также в особом режиме будут функционировать госструктуры.

«Нам нужно усилить охрану общественного порядка, а также важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по указу Владимира Путина с 20 октября на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. В Южном и Центральном федеральных округах введён режим повышенной готовности, в остальных регионах — режим уровня базовой готовности.