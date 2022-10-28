Кишинёв, , 12:57 — REGNUM Потребление электроэнергии в Молдавии 27 октября упало на 11,2% ниже среднего показателя за предыдущие три недели. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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«После понедельника наблюдается чёткая тенденция к снижению максимального потребления в часы пик. Не будем забывать, что мы покупаем электроэнергию в Румынии по цене 1,76 лея (около 5,5 руб.)/кВтч, а аварийная энергия стоит почти 7 леев (около 22 руб.)/кВтч, а может быть и дороже», — написал Ионицэ.

Он призвал сограждан ещё больше мобилизоваться, чтобы преодолеть трудный период. Эксперт отметил о важности экономить электроэнергию утром и вечером.

Стоит отметить, вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну ранее отметил, что экономия электроэнергии ощутимо повлияла на объёмы её потребления, но это не помогло преодолеть дефицит электроэнергии, который 28 октября составит 7,8%. Недостающие объёмы будут покупать в Румынии по повышенному тарифу.

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