Нью-Йорк, США, , 12:57 — REGNUM Европа смогла восполнить нехватку, образовавшуюся из-за сокращения поставок российского газа, за счет поставок из США, но они не смогут и дальше расти по мере увеличения дефицита. Об этом 28 октября сообщает агентство Bloomberg.

Терминал СПГ とまりん♪

Хотя сейчас американское топливо составляет 40% европейского импорта сжиженного природного газа, следующим летом оно компенсирует лишь часть дефицита, возникшего из-за в отсутствие российского газа, отмечает исследовательская компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Это означает, что в 2023 году Европе будет сложнее восполнить запасы, когда ей гораздо дольше оставаться без газа из РФ.

Обеспечение поставок СПГ, не закупленного главным потребителем — Азией, будем иметь решающее значение для Европы в процессе перехода с трубопроводного газа на сжиженный. Чтобы удовлетворить спрос, ей нужно оставаться привлекательным рынком для продавцов и перетянуть на себя около 70% мировых спотовых поставок, в основном из США, поскольку рост производства СПГ в ближайшие несколько лет остается ограниченным.

Поскольку сокращение потока из России — ранее главного поставщика газа в Европу — произошло лишь в конце летней кампании по заполнению хранилищ, в следующем году недостаток поставок станет еще более явным.

«Поставки из США особенно чувствительны к цене и будут поступать на премиальный рынок, которым Европа останется до тех пор, пока не вырастет спрос в Азии, — считает аналитик BNEF Арун Тоора. — Однако годовой прирост недостаточен для того, чтобы компенсировать полное сокращение поставок по российским трубопроводам, при этом менее половины этих объемов будет покрыто за счет увеличения СПГ».

По данным BNEF, импорт СПГ в северо-западную Европу и Италию в период с апреля по сентябрь, вероятно, вырастет на 9 млрд кубометров по сравнению с предыдущим годом. Однако с учетом прекращения поставок по трубопроводу «Северный поток» и сохраняющегося риска полного прекращения поставок через б. УССР, дефицит газа может достичь 20 млрд кубометров.

Проблема заключается в том, что существует предел поставок из США. По данным Bloomberg Intelligence, экспорт американского СПГ вырастет на 12% в этом году — это меньше, чем ожидалось, и на столь ко же в 2023 году.

Другая проблема заключается в том, что нельзя точно сказать, куда пойдет этот СПГ. Энергетические компании и трейдеры предпочтут направлять поставки туда, где самые высокие цены. Следовательно, больше СПГ может направиться не в Европу, а в Китай, если благодаря снятию ковидных ограничений там вырастет спрос.

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