Ульяновск, 28 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в инсценировке ДТП и незаконном получении страховых выплат. Ущерб оценили в 5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Фигурантами уголовного дела стали восемь жителей региона. По данным следствия, 25-летний ульяновец создал преступную группу, члены которой покупали дорогие автомобили, оформляли соответствующие документы в страховых компаниях и инсценировали дорожно-транспортные происшествия.

В ведомстве отмечают, что с апреля 2020 года по май 2021 года члены преступной группы незаконно получали выплаты после ДТП вследствие якобы наступления страховых случаев. По оценке правоохранителей, ущерб Российскому союзу автостраховщиков превысил 5 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия ульяновцам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Покушение на хищение чужого имущества»).

Напомним, что в сентябре 2022 года в Ульяновске ушло в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Перед судом предстали два человека, в отношении ещё семерых обвиняемых дело направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в отношении 19 ульяновцев возбудили уголовное дело по факту «постановочных» ДТП. Правоохранители считают, что они покупали иномарки, устанавливая на них аналоги дорогих автодеталей, совершали ДТП и направляли ложные документы в страховую компанию. Размер незаконно полученных выплат оценивается в 10 млн рублей.

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