Черкесск, 28 октября 2022, 12:53 — REGNUM На курортах Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии готовятся принять детей на осенние каникулы. Специально для школьников снижен тариф на проезд на канатной дороге, сообщили в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

Канатная дорога на Эльбрусе
Канатная дорога на Эльбрусе
Riadchikova
«Все гости горных курортов до 18 лет включительно смогут купить прогулочный билет на канатные дороги за 100 рублей. Акция действует с 29 октября по 6 ноября. Приобрести горный проездной можно только в кассах», — говорится в сообщении.

За 100 рублей школьники смогут подняться на канатной дороге «Млечный путь» в «Архызе» на смотровую площадку Южного склона на высоту 2240 м. На «Эльбрусе» за эту цену можно доехать на трех очередях канатных дорог к верхней точке курорта, станции Гарабаши, откуда открываются виды на весь Кавказский хребет и вершину Эльбруса.

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