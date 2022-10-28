Черкесск, 28 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. На курортах Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии готовятся принять детей на осенние каникулы. Специально для школьников снижен тариф на проезд на канатной дороге, сообщили в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

Riadchikova Канатная дорога на Эльбрусе

«Все гости горных курортов до 18 лет включительно смогут купить прогулочный билет на канатные дороги за 100 рублей. Акция действует с 29 октября по 6 ноября. Приобрести горный проездной можно только в кассах», — говорится в сообщении.

За 100 рублей школьники смогут подняться на канатной дороге «Млечный путь» в «Архызе» на смотровую площадку Южного склона на высоту 2240 м. На «Эльбрусе» за эту цену можно доехать на трех очередях канатных дорог к верхней точке курорта, станции Гарабаши, откуда открываются виды на весь Кавказский хребет и вершину Эльбруса.