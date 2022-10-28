Херсон, 28 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Процесс перемещения мирного населения Херсонской области с правого берега Днепра завершён. Об этом 28 октября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Перемещенные жители Херсонской области

«Мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами Херсонской области», — сообщил Стремоусов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, организованный вывоз мирных жителей с правого берега Днепра власти Херсонской области объявили 18 октября, хотя фактически люди начали выезжать с начала октября. По данным на 26 октября Херсон и правобережные районы покинули около 70 тыс. человек. На 27 октября, по данным властей, в Херсонской агломерации оставалось около половины населения.