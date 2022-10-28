Москва, , 12:53 — REGNUM Большинство жителей России (78%) никогда не слышали о медицинском чек-апе (от англ. сheck-up — медосмотр, программы комплексного обследования организма). Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ и «РЖД-Медицина».

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Лишь 5% опрошенных за последний год проходили медицинский чек-ап. Чаще всего такую проверку организма проходили мужчины (30% против 15% женщин) и граждане с высоким уровнем дохода (29%).

Ничего не знают про чек-ап люди старше 45 лет (83%), жители Сибирского и Дальневосточного ФО (84%). Знакомы с ним люди 18-34 лет (27%), жители (30%), с высшим образованием (33%) и с высоким уровнем дохода (35%).

Опрос проведен в августе 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,45% при доверительной вероятности в 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше жителей России заботятся о здоровье и занимаются физкультурой.

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